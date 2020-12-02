調查：34%香港創業家指疫情帶動產品和服務需求

畢馬威與阿里巴巴香港創業者基金發布《以創業家精神推動香港轉型》第三期報告，評估香港在疫情期間的初創企業生態發展及需改進的地方。

畢馬威與阿里巴巴香港創業者基金聯合發布調查報告，在新冠疫情期間，香港企業家及公司管理層認為初創企業在孕育創新、推動社會與時並進及創造就業機會方面，有着無可替代的角色。

根據調查，受訪創業家中有34%指新冠疫情帶動其產品和服務的需求增加，而企業的比例則為19%，顯示初創企業具有相當的適應性和靈活性去把握商機。接受調查的創業家表示「使命感」主導初創企業的業務定義，當中有63%受訪者認為其經營方針是因應社會需要尋求解決方案。

雖然疫情於全球蔓延並造成影響，但於截至今年3月底止的2019/2020財年，私募風險投資的交易數量卻上升至有記錄以來的最高水平，達140宗交易，投資總額為108.9億港元。香港初創企業亦接連吸引多宗大型投資，於2019/2020財年共獲得32.9億港元投資額，佔投資總額近1/3。同期，香港政府對初創企業的總資助額增長近一倍，由2018/19財年的44.7億港元躍升至2019/2020財年的82.7億港元，共有540多家初創企業受惠於政府的風險投資、撥款及創業培育計劃。

初創企業意識到，要獲得投資，便需要在香港以外的地區擴大規模。82%受訪的香港企業家表示其公司在香港本土設有業務，31%的公司在大灣區9個內地城市設有業務，26%則在東南亞設有業務。而目前不在大灣區及東南亞營運的初創企業中，有41%表示計劃於未來3年內擴展至大灣區城市，而40%受訪者則計劃擴展至東南亞。

上述的《以創業家精神推動香港轉型》的第三期報告，訪問合共134名香港初創企業家及管理層、200名香港企業管理層及866名香港大學生，評估香港在疫情期間的初創企業生態發展及需改進的地方。

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