新盤動向：133 PORTOFINO料月內首度推售洋房
2020年12月02日 15:32
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田兆源（右）
豪宅新盤有價有市，發展商推盤態度保持積極。信和置業(00083)集團聯席董事田兆源表示，西貢133 PORTOFINO屬低密度發展項目，提供26伙分層戶，實用面積由1,076至1,239方呎，而7座洋房面積介乎2,373至3,491方呎。
他透露，項目已批出滿意紙，暫售出7伙分層戶，暫時最高做價為1座頂層連天台戶，實用面積1,239方呎，成交價3,968萬元，呎價3.2萬元。配合示範屋工程完成，今日(2日)起正式開放現樓3號示範洋房，供準買家預約參觀，最快月內以招標形式推售洋房，售價參考區內洋房做價。新近區內同類洋房錄得成交呎價逾3萬元。
至於同系馬鞍山Silversands，正待批預售文件，提供160伙，間隔一至四房，一、兩房佔110伙，三、四房則共有50伙，大部分單位可享海景，最快月內開售。而觀塘凱滙第1、2期料明年4月可入伙。
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