宏利向全球3.5萬員工提供慈善資助　支援弱勢社群

今年真係充滿挑戰嘅一年！為鼓勵員工，宏利就以#ManulifeActofKindness為主題，向全球3.5萬名員工提供折合50加元嘅慈善資助，而宏利旗下超過2,400名香港及澳門員工亦會喺12月內收到約320港元嘅慈善資助，比員工按自己選擇同意願，捐款或捐贈物資比有需要嘅人或者機構。

由於香港人更加關注健康，宏利特別同香港兩個慈善團體成立咗捐款項目，鼓勵同樣關注健康嘅員工善用款項去支援弱勢社群，項目包括認購「宏利節日健康福袋」捐贈長者，福袋設有口罩、消毒洗手液等必要防疫用品，更加備有個人保健產品、保暖毛氈同埋家居運動用品，以滿足長者嘅健康需要！

另外，就係捐助先天性心臟病患兒童，員工可以透過兒童心臟基金會，將善款直接用喺資助未能負擔所需醫療費用嘅兒童身上，協助佢哋購置治療器具。公司更加鼓勵員工以#ManulifeActofKindness為主題標籤，喺社交媒體分享關愛故事！

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020