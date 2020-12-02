《財富》2020中國最具影響力商界女性榜　第一名係佢...

《財富》雜誌周二(1日)發布「2020中國最具影響力商界女性」榜單，格力電器董事長董明珠被評為中國最具影響力商界女性的榜首。

外地媒體引述《財富》「2020年中國最具影響力的商界女性」榜單，前10名分別為格力電器董事長董明珠、長城汽車公司總裁王鳳英、百勝中國執行長屈翠容、玖龍紙業董事長張茵、恒力集團副董事長范紅衛、立訊精密董事長王來春、蘋果公司副總裁兼大中華區總經理葛越、Nike全球副總裁兼大中華區總經理董煒、諾誠健華聯合創始人崔霽松、摩根士丹利中國執行長孫瑋。

此外，今年也首次評選「中國最具影響力的商界女性(未來榜)」，榜單前10名分別為，微軟公司Sharepoint及Teams中國區總經理梁戈碧、倫敦政治經濟學院經濟學副教授金刻羽、ImMobi公司高級副總裁兼大中華區總經理楊娟、數坤科技創始人馬春娥、新希望六和股份有限公司董事長劉暢、一士教育聯合創始人李一諾、小紅書聯合創始人瞿芳、淘寶主播薇婭、武漢明德生物科技股份有限公司董事長陳莉莉、百度集團富總裁吳甜。

《財富》指出，在現今的商業世界中，有愈來愈多表現卓越的女性領導者不斷衝破因性別而產生的天花板或邊界，以獲得更為廣闊的事業空間，同時為世界做出令人矚目的貢獻。同時，有許多女性領導者今年在應對新冠肺炎疫情這一黑天鵝事件的過程中，展現其令人驕傲的智慧、勇氣和堅持，《財富》希望藉由發布此榜單向這些女性領導者致敬。

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