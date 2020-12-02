特朗普前經濟顧問警告：比特幣可能會失敗…

比特幣近期瘋狂飆漲，本周更一度突破19,800美元關卡，創歷史新高。不過，外媒引述特朗普政府前白宮首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)周二(1日)表示，不要寄望比特幣的繁榮會持續下去，由於比特幣「缺乏一個真正市場的一些基本完整性」，最終可能會失敗。

曾擔任過高盛總裁的科恩指出，系統完整性的一部分，就是知道誰擁有它、知道它為甚麼被轉移，如今的比特幣系統毫無透明度，所以很多人都在質疑，為甚麼需要一個沒有審計記錄的系統呢？

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020