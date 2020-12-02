全球經貿戰：無懼美英圍堵　東南亞成華為重要市場

華為5G設備在歐美的市場日漸受阻，但在東南亞國家對中美衝突多抱持中立的狀況下，華為也正積極擴大在東南亞的業務，其最近和印尼達成協議，將協助印尼培訓10萬名雲端、5G領域等數碼技術人才，華為也在今年於泰國建立了5G研究中心。外媒引述專家指出，東南亞對華為沒有統一立場，預計在未來，東南亞市場對華為而言將更重要。

外媒報道，華為在受美國、英國等西方國家抵制參與5G網絡建設之時，也正積極拓展東南亞市場。華為已和印尼簽定諒解備忘錄，該公司將協助印尼發展5G技術，及培訓10萬名精通雲端計算、5G領域等的數碼人才。

華為還將和印尼第2大電訊企業Indosat Ooredoo進行技術合作，以在印尼首都雅加達等地安裝5G基礎設施。亦有接近國有印尼電訊公司消息指，和愛立信、諾基亞相比，華為設備的成本約低了20至30%，產品品質也不斷提高。

華為另於今年9月在泰國建立5G研發中心，以支持當地新創公司的技術開發。華為明年還將斥資7億泰銖(約1.8億港元)，在泰國建設其第3個數據中心。

雖然新加坡的3大電訊商最終都選擇愛立信和Nokia為5G設備的主要供應商，但和歐美相比，東南亞對華為的抵制仍較弱。

據行動通訊組織GSM協會數據，東南亞電訊營運商的資本支出總額，在2020年至2025年將達660億美元，遠低於北美的2,820億美元和歐洲的1,810億美元，但對華為而言，東南亞對該公司的增長至關重要。

分析指出，東南亞已成為華為的重要市場，該地區有良好的增長潛力和大量華為的客戶，加上東南亞對華為沒有統一立場，這顯示未來東南亞市場對華為而言會更重要。

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