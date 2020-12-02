全球經貿戰：拜登指上任後不會立即取消對中國的關稅

如無意外將成美國下任總統的拜登對美國媒體表示，他會暫時維持與中國的第一階段貿易協議，不會「立即採取任何行動」取消中國第1階段的關稅，也會全盤檢視美國對中國的政策，並且徵詢主要盟國的看法。

拜登表示，關於現任總統特朗普在今年初與中國達成的貿易協議，他將不會採取任何的立即行動。他首先會全面評估與中國現有的第1階段協議，並且與亞洲和歐洲的盟國進行磋商，以便能夠發展出一套一致協調的策略。

拜登認為，最佳的對中國策略，是美國與每個今昔盟國都達成共識的多邊策略，在他就任總統後的幾周，讓美國與盟友重新回到同一立場，將是他的優先行動。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020