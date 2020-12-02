頻現國企債務違約　中國信用評級機構備受質疑

儘管近來中國爆發多宗國企債務違約事件，震撼中國4萬億美元企業債券市場，但中國的信評機構仍力挺到底。外媒引述統計顯示，自上月河南省國企永城煤電違約以來，中國逾5千家企業僅5家信評遭降至AA級以下，這種護航到底的行為，遭質疑是受到政治影響。

對中國企業而言，信用評級若不能維持在AA級以上，將無法公開發行企業債。中國逾98%的流通債券，發行機構都獲得AA級或以上的信用評級。自永城煤電違約以來，該公司已成為少數幾家信評被降至AA級以下的公司。

分析師表示，中國信評機構不願調降企業信用評級，反映政治因素對中國信用市場的影響。對主導中國信用市場的國企而言，取得AA級或以上的信評，通常是奠基於當局總是會紓困國企，不管他們的基本面為何。但許多投資者表示，他們不相信中國的信評機構。

中誠信國際、中證鵬元資信評估等中國信評機構採用類似美國同業標準普爾、惠譽類似的作法為企業評級，但中國信評機構的激烈競爭，加上他們多半是由政府控制或與政府關係密切，使他們沒有多少誘因，將企業的信評降至AA級以下，否則會冒着流失客戶的風險。

投資者已開始認為，即使中國企業獲得AAA信評，其債務違約風險依舊很高，即使中國信評機構並未提出警告。更有債券投資批評，從信用的觀點來看，中國信評機構的評級「完全無用」，寧願自己做好功課。

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