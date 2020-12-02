報告：末季全球智能手機產量料增4%　受益華為禁令及需求增

市場研究機構TrendForce發表報告，鑑於部分品牌希望填補華為因禁令而失去的市場份額，推升今年第3季智能手機產量按季增兩成，預計第4季續錄得增長。

報告指出，受惠防疫鬆綁與旺季需求帶動，加上部分品牌擴大生產目標欲填補華為釋放出的市場空間，推升第3季智能手機生產總量達3.36億部，按季增長20%。

展望第4季，報告預期生產總量可望達3.51億部，按季增長4%。主要是受益於全球智能手機市場將持續受到華為禁令的效應影響，受惠各品牌積極採購零件業保持高產量，加上蘋果公司iPhone 12系列注入大量需求所致。

TrendForce預測，2020年全球智能手機生產仍然將維持12.5億部，按年下跌11%。展望2021年，該產業可望逐漸擴大疫情影響，生產將有機會達13.6億部，按年增9%。

產業發展方面，該行相信智能手機今明兩年仍會圍繞於5G話題，隨着供應商將5G晶片應用於中、低端智能手機，可望帶動明年5G手機滲透率快速攀升，由今年的約20%上升至明年的40%。

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