歐股三大指數受壓　G4S飆7%

新冠疫苗獲批准在歐洲上市，惟歐股普遍下跌，其中英股跌0.1%，德股跌0.49%，法股跌0.38%。

英國最大的連鎖超市Tesco宣布將償還5.85億英鎊的商業稅減免，Tesco股價跌0.83%。

英國允許美國輝瑞公司(Pfizer)和德國生物技術公司BioNTech聯合研發的一款新冠疫苗在幾天內限量分發使用，由此成為首個批准新冠疫苗緊急使用的西方國家。BioNTech股價曾升2%。

保安公司GardaWorld提高收購同業G4S的收購作價24%，G4S股價飆7.21%。

德國聯邦統計局數據顯示，經季節及日曆調整後，德國10月實際零售銷售額按月轉升2.6%，遠勝市場預期轉升1.2%；未調整按年意外升幅進一步擴至8.2%，市場原預期升幅放緩至5.9%。

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