【市後重點睇】英鎊急插水　道期跌147點

美匯指數跌至91.13；港匯反覆處7.7522；離岸人民幣(CNH)回落至6.5565；美元兌日圓報104.52；歐元企1.2073。歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶表示，可能不會有脫歐後的協議，英鎊急跌0.33%，至1.3376。金價倒升，高見1,816美元。布油處47.36美元，紐油力守44美元關。道指期貨跌147點。

●市後關注點

-18:00 歐元區10月失業率

-21:15 美國11月ADP私人職位變幅

●亞洲股市：日股收升13點，韓股漲1.5%創新高。

●全球經貿戰：

-專家籲加重投資中國，資產配置宜增至20%。

-若中澳貿易關閉，將重創澳洲GDP 6%。

●Facebook虛擬貨幣Libra改名為Diem再闖關。

●「FGA」明年1月可能面臨另一波違反壟斷訴訟。

●數據顯示東亞製造業活躍，中韓台成領頭羊。

●基金大佬：美經濟實力已過頂峰，預言邁向革命內戰。

●2020全球獨角獸500強出爐，中國企業數量估值冠絕。

●新冠肺炎：

-經濟學家警告債務積壓問題恐超越大蕭條。

-日央行：疫情應對措施期限或延長至明年3月後。

-標普指更多亞太區銀行面臨降至「垃圾」級的風險。

-分析料疫情後36%商務旅行將永久消失。

●澳洲第3季GDP按年收縮3.8%，優於預期。

●瑞士第3季經濟按季增7.2%，創1980年以來最快增速。

●金融大鱷巴斯警告：美國企業難賺中國錢…

●美國感恩節人均消費額跌14%，實體店客流挫逾50%。

●中國經濟：

-11月發行99.3億中資美元債，4月以來最少。

-10月智能手機產量下降5.4%。

-中國高收入城市排行榜：深圳逼近3萬美元居首。

-頻現國企債務違約，中國信用評級機構備受質疑。

●澳門擬引入數碼人民幣，敲博彩業喪鐘，中介加快撤離。

●調查：34%香港創業家指疫情帶動產品和服務需求。

●新盤動向：133 PORTOFINO料月內首度推售洋房。

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