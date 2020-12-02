ONE NEW YORK基座商場放售　市值2億元

世邦魏理仕表示，該行獲委託代理出售長沙灣青山道468號ONE NEW YORK基座商場。物業總建築面積約11,588方呎，市值料約2億港元。

該行指出，上述基座商場由地下及1樓組成，1樓可經住宅大堂電梯進入，建築面積分別約6,004方呎及5,584方呎。商場地下單邊舖現時由茶餐廳租用，物業部分交吉，交吉部分適合投資者重新設計租戶組合，亦方便買家自用隨時進駐。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，核心區商舖物業受疫情困擾令租金受壓，相反民生區商舖走勢平穩，部分行業更有逆市上升趨勢。ONE NEW YORK物業硬件配置完善，非常適合民生類租戶，如護老中心、教育機構及健身中心等。

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