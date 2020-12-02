【產經直播】小米折讓配股　冇貨撈唔撈？

2020年12月02日 16:31
  • 東網電視
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    隔晚美股上升，港股周三(2日)走勢反覆，高開102點後隨即掉頭向下，最多跌188點，最終收報26,532點，跌35點。恒指短期突破空間又幾高？
    小米(01810)宣布配售10億股新股，另再發售約66億港元CB，合共集資超過300億港元，股份下半場復牌後急插，一度瀉逾1成，但之後跌幅顯著收窄，股份係咪跌定？擔唔擔心掀起科網股抽水潮？另外，美團(03690)績後再插，連跌三日，股價一度再挫逾7%，究竟跌定未？
    比亞迪(01211)向中證監申請增發H股，最多增發兩成，集資所得預計將用於補充營運資金、償環帶息債務、研發投入和一般企業用途。股價連續幾日下挫，周三(2日)更跌穿20天線，有貨係咪要減下磅？
    帶量採購陰霾影響市場氣氛，醫藥股表現虛弱，醫藥孖寶中生製藥(01177)及石藥(01093)都要捱沽，另外遭減持嘅康方生物(09926)，股價亦受挫，醫藥股板塊弱勢持續，係咪不宜沾手？
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