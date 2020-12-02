景瑞控股11月合約銷售逾31億元人民幣
2020年12月02日 16:33
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景瑞控股(01862)公布，2020年11月的合約簽約銷售額(連合營企業及聯營企業的銷售額)約為31.15億元人民幣(下同)，按年升0.45%，合同銷售面積約為161,187平方米，合同銷售均價每平方米約19,325元。
今年首11個月，集團累計合約簽約銷售額(連合營企業及聯營企業的銷售額)約為219.95億元，按年升6.61%，合同銷售面積約為1,023,438平方米，合同銷售均價每平方米約21,491元。
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