海通恆信出售基礎資產　涉9.21億元人民幣

基礎資產包括︰(1)租賃合同下租賃物件出租予各承租人而對各承租人享有的全部債權，包括自基準日起存在的未償本金餘額、利息、違約金、損害賠償金、租賃物件留購價款及其他依據租賃合同應由承租人向原始權益人償還的款項；(2)擔保前述第(1)項所述的債權相關的全部附屬擔保權益；(3)基礎資產被清收、被出售、或者被以其他方式處置所產生的回收款；(4)請求、起訴、收回、接受與基礎資產相關的全部應償付款項(不論其是否應由租賃合同項下的承租人償付)的權利；及(5)來自與基礎資產相關的承諾的利益(包括但不限於提前終止租賃合同的價款)以及主張基礎資產的全部權利和法律救濟權利。

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