當代置業11個月合約銷售額升16.3%
2020年12月02日 16:45
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當代置業(01107)公布，2020年首11個月，集團合約銷售額約369.6億元人民幣(下同)，按年升16.3%；其中物業合約銷售額約364.82億元，車位合約銷售額約4.77億元，物業合約銷售面積約361.16萬平方米，銷售均價每平方米約10,101元。
於2020年11月，集團合約銷售額約50.06億元，按年升42.2%；其中物業合約銷售額約49.63億元，車位合約銷售額約4,328萬元，物業合約銷售面積約494,632平方米，銷售均價每平方米約10,035元。
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