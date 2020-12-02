新盤動向：大嶼山南岸長沙洋房項目料快推售

2020年12月02日 17:00
  • 東網電視
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    遠洋集團(03377)旗下位於大嶼山南岸長沙海沙徑7號項目，為集團在香港首個低密度住宅發展項目，正式命名為「Mt. La Vie」。當中「Mt.」是山的縮寫，反映樓盤依山而建，而「La Vie」是集團高端別墅項目系列的名稱。
    該盤為低密度別墅項目，提供6幢別墅，實用面積由3,730至8,016方呎，每幢洋房均設電梯、泳池、花園、天台及車庫或停車位。樓盤已獲發入伙紙及預售樓花同意書，快將登場。
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