海天能源遭聯交所取消上市地位
2020年12月02日 17:11
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海天能源(01659)遭聯交所取消上市地位，自下周一(7日)起生效，因公司已連續停牌18個月。
海天能源自2019年2月25日起已暫停買賣。根據《上市規則》第6.01A條，若未能於2020年8月24日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。
該公司未能於2020年8月24日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引而復牌。於今年11月20日，上市委員會決定根據《上市規則》第6.01A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。
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