電視廣播委任徐敬為非執董　即日生效

按照該公司組織章程細則規定，徐將擔任公司董事職務至該公司隨後舉行之股東大會為止，惟彼合乎資格可於該大會上接受選舉。倘彼於該大會上成功獲選，彼須按照章程細則之規定，於每三屆公司股東周年大會時退任及重選連任。

於本公告日期並根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指，徐氏被視為擁有由邵氏兄弟有限公司持有之9,681.75萬股公司股份之權益，約佔公司已發行普通股總數22.1%。邵氏兄弟為Young Lion Acquisition Co. Limited(YLA)的全資附屬公司，YLA則為Young Lion Holdings Limited(YLH)之全資附屬公司。YLH由Ever Port Limited所控制，Ever Port Limited由徐氏全資擁有。除此披露外，徐氏並無於公司股份中擁有任何權益。

徐為YLH、YLA及邵氏兄弟之董事。彼與該公司非執行董事黎瑞剛為持有上述公司已發行普通股總數22.1%之公司間接股東。

公告指出，該公司將會支付董事袍金每年26萬港元予徐敬，袍金水平與其他董事一致，並按彼擔任董事之期間按比例計算支付。

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