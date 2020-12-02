花旗香港明年推數碼理財Citi Plus　可享1.8厘活期利率

花旗銀行(香港)宣布，其全數碼理財體驗服務「Citi Plus」將於明年首季正式推出市場，客戶完成四個理財「任務」後可享高達1.8厘的活期存款年利率。該行指，香港是亞太區首個推出該項服務體驗的市場，稍後將陸續於亞洲其他市場推出，預期新服務體驗於未來兩年內為該行增加一倍新客戶數量。

該行總經理林智剛表示，現今年輕消費一族對數碼生活有無盡的渴求及期望，數碼理財亦漸漸融入其日常生活中。各行各業都會發掘與數碼銀行服務合作的機會，令手機銀行服務更為廣泛。

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