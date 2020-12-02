渣打香港助機管局永續債定價　吸145億美元認購

渣打銀行(香港)表示，該行協助香港機場管理局成功為其合共總值15億美元的兩期(5.5年期和7.5年期)高級永續債券定價，兩期債券分別超額認購8.7倍及10.7倍，總認購申請多達145億美元，為香港債券發行人歷來錄得最高金額的認購申請，同時亦是全球首筆機場的美元永續債券發行。

渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，該批債券獲得國際投資者熱烈追捧，投資者背景包括國際大型基金公司、保險商、公用基建投資者、退休金公司和私人銀行等。儘管最終定價較初步價格大幅收窄，令票息率是亞洲永續債券中歷來最低水平，兩期債券均有超過280名投資者參與認購，顯示國際投資者對香港長遠的前景仍然充滿信心。

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