大嶼山長沙地175萬元拍出　搶高16.5倍

忠誠拍賣行今日(2日)舉行拍賣會，並售出1項物業，成交為大嶼山長沙土地，獲搶高多達16.5倍售出，成交價175萬元。

資料顯示，上址面積約4,358方呎，現為4幅分布不位置的閒置土地，僅以10萬元低價開拍，每口出價5萬元，最後獲數組買家競投多達33口，搶至175萬元成交。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，這類特色物業於市場上有需求，如近期大嶼山澄碧邨單位亦有承接。不過，受疫情影響，出席人數較平日為少，如非有意出價競投，該行亦不建議客戶到會場參觀。

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