各界促撤辣：代理調查指近7成市民冀政府助換樓及入市

最近政府新一份《施政報告》中宣布撤銷工商舖辣招，但未着墨於私樓住宅市場，美聯住宅部行政總裁布少明對此感到失望，而據該行及經絡按揭轉介於11月中旬，即美國大選後的置業調查結果顯示，有近7成市民冀政府減辣助換樓及入市。

該調查於11月11至13日透過網上及電話問卷進行，收回約550份有效問卷結果顯示，市民對樓市後市看好明顯好轉，認為樓價未來6個月平穩或上升，由1月合計佔17.2%，急升至11月份約38.9%。而預測樓價下跌的比例合計則由82.8%降至61.1%。

調查亦指，有66%受訪者希望政府會在《施政報告》後「減辣」，幫助市民上車及換樓，當中佔約32.9%希望放寬壓測。而希望放寬1,000萬元以上物業按揭成數及15%的新住宅印花稅的受訪者，分別佔19.2%及21.6%。

最影響入市決定的因素，在1月的置業訪問中，不少受訪者認為疫情是主要因素之一，但在最新調查中，有18.6%受訪者認為政府放寬按揭保險是主因，較1月份調查時的9%，增加9.6個百分點，在眾多選擇中排名第2，可見政府的「辣招」政策對市民的置業取態有舉足輕重的影響。

布少明續指，疫情影響下，本港經濟前景陰晴不定，市民更需要資金周轉的靈活性，減辣可助市民按個人需要套現應急，又可應付不同突發情況及不時之需。事實上，目前1,000萬元以上的中價樓，只可借5成按揭，令部分缺乏首期但具財政實力的買家，未能成功置業，亦令換樓鏈出現斷層，故呼籲政府放寬1,000萬元以上物業按揭比例至7成或以上，以激活樓市交投及增加盤源供應。

同時，他建議取消額外印花稅，又或考慮回復至「加強版」前水平，助經濟有困難的人士，出售物業套現，並降低新住宅印花稅15%回復至雙倍印花稅稅率。若擔心投資者大量入市，可考慮購入第3個或以上單位維持15%印花稅，而壓力測試則建議徹底取消。

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