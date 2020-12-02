研究：2040年強積金總資產料逾4萬億元

強積金制度推出20周年，香港精算學會今日(2日)發表《2020-2040年強積金市場規模預測》研究報告，就強積金市場規模估算，料2040年的強積金市場規模將高達4.1萬億港元。

研究最終目標是啟動未來20年(即2020年至2040年)的強積金市場規模預測。強積金市場規模的定義是所有強積金計劃的資産淨值。

積金局數據顯示，87%的香港工作人口及其家庭已獲強制性公積金退休計劃保障。據當局的《強制性公積金計劃統計摘要》，截至2019年12月31日，強積金市場規模為9,690億元，而在香港精算學會2015年發表的同類型報告中，強積金市場規模專責小組的預測為9,800億元，與實際數字僅差1.1%。

鑑於2015年的估算與實際相當接近，香港精算學會退休金及僱員權益委員會特別成立專責小組作出新估算，基於2019年12月出版的《強積金計劃統計摘要》，推測2040年的強積金市場規模將達3.6萬至4.1萬億元，差不多是2019年的四倍。2019年的強積金市場規模約為1萬億元，專責小組預計2027年前後將達2萬億元，2037年前可望達至3萬億元。

該研究預計，在2040年之前，每名強積金成員的平均帳戶結餘將接近140萬元，他們會於人生不同階段開始供款。專責小組預料，若平均每月供款1,700元，平均淨回報率將為4%。根據這一假設，一名20歲的男子於65歲退休時，其強積金戶口價值可達250萬元，其時他可買入每月14,500元的香港按揭證券公司年金。專責小組認為，市民應評估自己的退休需求，並根據自己的目標退休金額及供款期來規劃供款水平。

不過，實際結果將取決於一些不確定的因素，包括經濟狀況、人口統計、監管變數、僱員及僱主的習慣和取態等。專責小組預計，以每年0.5%的投資回報率計算，2040年的強積金市場規模可能相差約2,000億元。

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