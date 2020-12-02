帝御系列兩期累售959伙　部署短期新一輪銷售

發展商繼續加推各區新盤單位應市。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御系列自8月1日開售以來，兩期合共售出959伙，總成交金額逾46億元，銷售成績理想。其中第2期帝御‧星濤自11月1日開售以來，售出372伙，總成交金額約18億元。

當中2期最高成交價單位為1座16樓單位01，間隔四房連雙套房，實用面積996方呎，成交價1,487.82萬元，呎價約14,938元。而最高成交呎價單位為1座1樓單位17 ，間隔開放式設計，實用面積186方呎，連171方呎私人花園，成交呎價約 22,187元。

他指出，為配合屯赤隧道於12月下旬開通，現正積極部署於短期內進行第4輪銷售，當中包括加推3房單位及備受市場追捧2房單位。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020