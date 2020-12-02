金管局正就債券「南向通」研究框架性方案

債券通已開通約三年，「南向通」有望迎來新進展。官媒報道指，香港金融管理局正與人民銀行就債券通南向通展開框𢱌研究工作。金管局發言人證實有關消息。

發言人表示，債券通北向通啟動3年多，深受國際投資者歡迎，其成功經驗為開展南向通打下良好基礎。雙方會充份考慮配合內地金融市場雙向開放，確保風險可控，以及支持香港債券市場發展，加強香港國際金融中心地位。金管局和人民銀行會成立工作組，推動研究工作，並適時與業界溝通，當有進一步消息再作公布。

金管局總裁余偉文表示，拓展債券通南向通，將進一步完善兩地資本市場的互聯互通，便利內地投資者多元化資產配置，鞏固香港作為資本進出內地的門戶角色，為香港金融業帶來巨大機遇。

報道引述接近監管人士指，現時推進「南向通」的時機更成熟，自債券通「北向通」開放以來，人行與香港金管局持續完善規則體系，完善機制安排與業務流程。南向通將以利於境內投資者、金融中介結構和金融基礎設施發展為目標，允許境內投資者，自主選擇多種具體的交易結算安排，構建便捷、可控的走出去通道。

報道又提到，人行副行長劉桂平日前表示，要推動金融業系統化、制度化開放，推進金融市場開放和基礎設施互聯互通，而南向通是其中的組成部分。

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