澳門當局否認探討在博彩娛樂場使用數碼人民幣

對於今日(2日)有外媒報道指，中國擬在澳門博彩業引入數碼人民幣，引發澳門博彩業中介大逃亡，澳門博彩監管協調局發出澄清，指有關博彩監察協調局與幸運博彩承批公司探討在博彩娛樂場內使用數碼化人民幣，「屬不實報道」。

事緣今日有外媒引述消息指，雖然澳門疫情受控，但更大的威脅，在於中國人民銀行支持在澳門引入數碼人民幣，這頓令澳門賭場業營運商感到不安，部分中介人更加快撤出澳門博彩業。

報道引述許多賭場營運商表示，過去幾個月來，澳門監管機構博彩監察與協調局已與他們接觸，討論使用數碼人民幣購買目前以港元計價的賭場籌碼的可行性，討論仍處於初期階段，尚未決定是否進行，惟一些中介人正在退出該行業或將資源轉移到其他地方，皆因若澳門的賭場引入數碼人民幣作為一種貨幣，將意味着高賭注的中國賭徒不再需要將其人民幣兌換成港元就可以下大賭注，從而減少了中介人作為信貸提供者的作用，亦令內地賭客通過澳門賭場流動的現金更加清晰可見，有可能使高額賭注免於使用中介系統，該系統過去與洗錢有關。

相關報道指，內地擬在澳門引入數碼人民幣，可達到兩個政策目標，其一是切斷影子銀行和洗錢活動，其二是推動人民幣國際化，培育澳門成人民幣離岸交易中心。不過，此舉無疑會影響目前澳門博彩業中介的生計，亦會引來賭客隱私保障的考慮，故消息引來市場熱議。

如今，澳門當局公開澄清，料有助緩減業界憂慮。惟分析指，推進數碼人民幣發展已成國家戰略，加上早前內地表明要將澳門以博彩業為主的經濟，轉向包括金融及旅遊等多元化發展，長遠而言，澳門會否成為境外數碼人民幣的試驗場，且拭目以待。

參考資料：

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