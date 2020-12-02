中海42.7億奪啟德4E區1號住宅地 高估值上限4%
2020年12月02日 18:33
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地政總署公布，啟德第4E區1號住宅地以42.728億元批出，中標財團為中國海外發展(00688)。以總樓面約328,459方呎計算，每方呎樓面地價13,009元，較市場上限估值高約4.1%。
該土地發展規模屬全區最小，上周截標反應踴躍，收到10份標書，其餘入標財團還包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、長實集團(01113)、會德豐地產、永泰地產(00369)等，而華懋集團亦夥拍帝國集團與建灝地產合資參與。
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