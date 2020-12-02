中海42.7億奪啟德4E區1號住宅地　高估值上限4%

2020年12月02日 18:33
  • 東網電視
    更多新聞短片
    地政總署公布，啟德第4E區1號住宅地以42.728億元批出，中標財團為中國海外發展(00688)。以總樓面約328,459方呎計算，每方呎樓面地價13,009元，較市場上限估值高約4.1%。
    該土地發展規模屬全區最小，上周截標反應踴躍，收到10份標書，其餘入標財團還包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、長實集團(01113)、會德豐地產、永泰地產(00369)等，而華懋集團亦夥拍帝國集團與建灝地產合資參與。
    --------------------------
    「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
    《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
    一個電話，滿足您資金需要。
    ．物業一按二按
    ．公居屋貸款
    ．中小企貸款
    ．業主私人貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    WhatsApp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020