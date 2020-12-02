高通：未來2年5G手機出貨量逾12億部

外國媒體報道，晶片設計公司高通(Qualcomm)預計未來2年全球5G智能手機的出貨量將超過12億部，也就意味智能手機廠商將大有可為，料手機廠商在5G市場的競爭也會更激烈。

高通為蘋果公司、小米等廠商供應5G晶片、5G智能手機處理器，該公司就預計明年全球5G智能手機出貨4.5億部到5.5億部，2022年則會超過7.5億部。

5G智能手機的大量普及，離不開5G網絡，全球移動供應商協會的數據顯示，到11月中旬，全球129個國家和地區的407家供應商正在投資5G，全球推出的5G商用網絡牌照已有122張。

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