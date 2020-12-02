新股專輯：泡泡瑪特傳國際配售提早截飛　和鉑孖展超購逾21倍

該公司的公開發售則維持於周五(4日)「截飛」，每股招股價介乎31.5至38.5港元，發行1.35715億新股，集資最多52.25億元。每手200股，入場費約7,777.59元，預期12月11日掛牌，摩根士丹利及中信里昂證券為聯席保薦人。

綜合13間券商數據，累計為其借出554.98億元孖展額，相當於公開發售集資6.27億元計，超額認購逾87倍。

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