新股專輯：泡泡瑪特傳國際配售提早截飛 和鉑孖展超購逾21倍
2020年12月02日 19:00
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中國潮流百貨零售泡泡瑪特(Pop Mart)(09992)認購反應熱烈，市場消息指，其國際配售提早於周三(2日)截止認購。
該公司的公開發售則維持於周五(4日)「截飛」，每股招股價介乎31.5至38.5港元，發行1.35715億新股，集資最多52.25億元。每手200股，入場費約7,777.59元，預期12月11日掛牌，摩根士丹利及中信里昂證券為聯席保薦人。
綜合13間券商數據，累計為其借出554.98億元孖展額，相當於公開發售集資6.27億元計，超額認購逾87倍。
臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥(02142)周三孖展截止，其孖展超購增至逾21倍。
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