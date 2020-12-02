新盤UPDATES：發展商淡季續推盤　部分反應不俗

踏入12月傳統樓市淡季，在疫情仍未受控等夾擊之下，部分發展商仍積極籌備推盤，當中包括市區細價盤及新界區高價豪宅項目，而部分銷售中項目亦繼續計劃加推單位應市，令一手市道尚算保持熱鬧。

133 PORTOFINO料月內首度推售洋房

他透露，項目已批出滿意紙，暫售出7伙分層戶，暫時最高做價為1座頂層連天台戶，實用面積1,239方呎，成交價3,968萬元，呎價3.2萬元。配合示範屋工程完成，今日(2日)起正式開放現樓3號示範洋房，供準買家預約參觀，最快月內以招標形式推售洋房，售價參考區內洋房做價。新近區內同類洋房錄得成交呎價逾3萬元。

至於同系馬鞍山Silversands，正待批預售文件，提供160伙，間隔一至四房，一、兩房佔110伙，三、四房則共有50伙，大部分單位可享海景，最快月內開售。而觀塘凱滙第1、2期料明年4月可入伙。

133 PORTOFINO現樓示範屋及會所首度曝光

豪宅新盤市道轉旺。信置西貢133 PORTOFINO首度開放現樓示範屋及會所予傳媒參觀，其中HOUSE COLLECTION 3號洋房，實用面積2,641方呎，花園及前院面積合共490方呎，天台面積662方呎。

該洋房屬四房四套房間隔，客飯廳及房間以3層分隔，地庫設有雙車位。至於住客會所設施完善，設有20米室外泳池、健身室、兒童遊樂室，以及燒烤場，讓住客在室內、外皆享度假生活。

長沙灣弦雅一房示範單位料周內開放

帝御系列兩期累售959伙 部署短期新一輪銷售

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，屯門帝御系列自8月1日開售以來，兩期合共售出959伙，總成交金額逾46億元，銷售成績理想。其中第2期帝御‧星濤自11月1日開售以來，售出372伙，總成交金額約18億元。

當中2期最高成交價單位為1座16樓01室，間隔四房連雙套房，實用面積996方呎，成交價1,487.82萬元，呎價約14,938元。而最高成交呎價單位為1座1樓17室，間隔開放式設計，實用面積186方呎，連171方呎私人花園，成交呎價約22,187元。

他指出，為配合屯赤隧道於12月下旬開通，現正積極部署於短期內進行第4輪銷售，當中包括加推3房單位及備受市場追捧2房單位。

海之戀‧愛炫美加推28個車位重售 售價270萬起

政府撤銷非住宅物業雙倍印花稅之後，發展商隨即加速推售車位。長實地產投資董事郭子威表示，荃灣海之戀‧愛炫美的車位正式重售，今日加推28個供業主選購，是次為原價加推，每個售價由270萬至300萬元，以現時每月租值8,000元計算，租金回報約3.5厘。

他表示，近期非住宅物業投資環境明顯改善，若是次推售反應理想，會再加推車位應市，但售價或會上調15%。

遠洋集團大嶼山南岸長沙洋房項目料快推售

該盤為低密度別墅項目，提供6幢別墅，實用面積由3,730至8,016方呎，每幢洋房均設電梯、泳池、花園、天台及車庫或停車位。樓盤已獲發入伙紙及預售樓花同意書，快將登場。

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