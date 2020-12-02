富匯建築獲折讓逾40%提收購要約 周四復牌
2020年12月02日 20:31
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富匯建築控股(01034)公布，執行董事羅富強向劉心藝出售12億股公司股份，佔於聯合公告日期公司已發行股本總額75%，總現金代價為1.5億港元，即每股0.125元。
於完成後要約人將提出強制性無條件現金要約，每股要約股份現金0.125元，要約將涉及4億股，最高代價將為5,000萬港元。
要約的要約價為每股要約股份0.125元，較股份最後交易日在聯交所所報收市價每股0.21元折讓約40.48%。
公司已申請股份自2020年12月3日上午9時正起於聯交所恢復買賣。
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