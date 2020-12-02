富匯建築獲折讓逾40%提收購要約　周四復牌

於完成後要約人將提出強制性無條件現金要約，每股要約股份現金0.125元，要約將涉及4億股，最高代價將為5,000萬港元。

要約的要約價為每股要約股份0.125元，較股份最後交易日在聯交所所報收市價每股0.21元折讓約40.48%。

公司已申請股份自2020年12月3日上午9時正起於聯交所恢復買賣。

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