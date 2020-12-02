巨鯨變「鯨落」！傳軟銀將淡出納斯達克衍生品交易

日本「投資之神」孫正義掌舵的軟銀集團被爆出參與衍生品交易後，其投資策略受到股東質疑，外媒報道，軟銀正在讓其期權到期，而不是維持其倉位。據悉，大約90%的合約將於12月底前到期，因為它們都是短期合約。

不過，軟銀將保留其對大型科技股的基本投資組合，包括亞馬遜和Facebook的股票。

在今年9月軟銀變身「納斯達克巨鯨」進入衍生品交易的消息曝光後，立刻引發股東不滿，導致該公司的市值暴跌了170億美元。

券商富瑞的高級分析師Atul Goyal表示，對於像孫正義這樣的長期投資者，無法理解短期看漲期權價差對他的吸引力。

據一位知情人士稱，今年早些時候，當股市因新冠肺炎疫情而暴跌時，孫正義提出了衍生品交易的想法。現在投資者的壓力和關鍵副手的反對幫助他改變了主意，但完全關閉這個項目將需要時間，因為這已經變成了這位億萬富翁的面子問題。

數據顯示，截至9月底，軟銀的期貨和期權倉位的公允價值為27億美元，只相當於其2,920億美元的投資組合的不到1%。這些倉位包括價值46.9億美元的上市股票的多頭看漲期權和價值12.6億美元的股票的淡倉看漲期權。

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