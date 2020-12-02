SMART MONEY：銀行稅貸優惠鬥吸引　宜先貨比三家

踏入12月，代表交稅日子愈見逼近，小市民隨時又要準備一筆稅款。幸而，全球利率仍然低企，不少稅貸計劃仍以低息、多項優惠及服務作招徠。大家不妨作最後比較，選定心儀的稅貸計劃，以安度稅季。

【富邦：利率低至1.28厘】

在相同的比較條件下，稅貸計劃的實際年利率愈低，對借貸人士愈有利。如果大家認同愈低息愈好，且有能力借取大額貸款，不妨看看今年大幅劈息的富邦稅務貸款。客戶選擇6個月還款期及貸款額80萬元以上，可獲實際年利率1.28厘，屬全城低水平。

惟要留意，此計劃的最高貸款額為100萬元或月薪8倍(以較低者為準)，月薪倍數略低於其他計劃，還款期最長24個月。另外，若夫婦同時申請，息率將按兩人獲批核貸款總額計算，一齊獲較低貸息。

此計劃還有其他特色，包括沒有把客戶分類、沒有要開立額外戶口或維持存款額等附帶條件，計劃相對簡單。若貸款額為10萬元，6個月和12個月還款期的實際年利率分別為2.28厘和3.58厘，同樣具市場競爭力。

【大新：專業人士有着數】

部分職業可獲得較佳息率是市場慣例。大新的交稅「快應錢」，特惠客戶借款100萬元，並選擇6個月還款期，計及現金回贈的實際年利率為1.88厘。同一情況下，一般客戶獲得的實際年利率為2.41厘。

特惠客戶包括擁有該行指定理財戶口、出糧戶口或按揭戶口，又或是公務員、全職教師、專上學院/大學教職員、醫生、律師、精算師、特許或執業會計師、特許建築師/工程師/測量師等人士。

另外，若貸款金額為10萬元或稅額一倍(以較低者為準)，還款期6個月，並同時開立該行指定理財戶口，或新登記和使用該行出糧服務，更可就該筆貸款獲實際年利率1.38厘。

【滙豐：一分鐘快速批核】

不少港人對滙豐銀行有情意結，亦是其出糧戶口客戶。如果你就是其中一個，申請該行交稅「萬應錢」可能相對簡單，不用擔心久久未有現金落袋，又或要提交很多文件。

其計劃以一分鐘內快速批核及現金到手作招徠。客戶在該行服務時間內遞交貸款申請，及所需資料和文件(包括該行戶口號碼)，有機會獲即時批核結果及放款。當然，實際審批時間或會因不同個案存有差異。

若申請者現時及過去一個月透過滙豐自動轉帳出糧，更可不用提交入息證明和稅單。兼職、賺取佣金等非固定收入人士有至少3個月出糧紀錄亦符合條件。

現時此計劃的最低實際年利率1.87厘，需貸款150萬元或以上，並分6個月還款。若然貸款額10萬元、還款期同樣6個月，實際年利率為3.55厘，分12個月還款則實際年利率3.82厘。

【花旗：現金券獎賞達六千】

花旗的Citi稅季貸款以實際年利率最低1.78厘作招徠，只要客戶貸款150萬元及選擇12個月還款期便可。另外，成功申請稅貸的合資格客戶，視乎貸款額、戶口類別、還款期，可獲得不同金額的現金券獎賞，最多為6,000元。

此計劃的最高貸款額為200萬元或月薪12倍，以較低者為準。還款期相對靈活，最短6個月，最長60個月。若以貸款10萬元為例，還款期6個月和12個月的最低實際年利率分別為5.9厘和6.34厘。

【工銀亞洲：最多貸款400萬】

市民借稅貸除了用作交稅，亦有機會用作消費、投資、應急和備用。畢竟息率長期低企，若要借到盡，自然要揀一個貸款額最高的計劃。

工銀亞洲個人稅務貸款的最高貸款額可達400萬元或月薪12倍(以較低者為準)，高薪人士自然更容易借到足夠資金應對個人財務需要。

以貸款額100萬元或以上為例，該行現有客戶(包括信用卡客戶)6個月還款期的實際年利率為1.97厘，為此計劃的最低年息。至於一般客戶的實際年利率為2.07厘。若貸款額為10萬元，一般客戶6個月和12個月還款期的實際年利率分別為3.65厘和3.92厘。

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