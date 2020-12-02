樓價UPDATES：業主移民　元朗爆減價賣樓潮

移民潮持續，不少計劃移民的業主減價賣樓，元朗加州豪園及錦綉花園最近均出現同類成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座中層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，以800萬元成交，實用呎價17,582元。

●北角丹拿花園4座高層H室，實用面積674方呎，三房連套房間隔，半年前放盤叫價1,350萬元，最終減至1,262.8萬元易手，實用呎價18,736元。

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九龍區

●長沙灣喜漾2座低層A室，實用面積525方呎，兩房間隔，以893萬元易手，實用呎價17,,010元。原業主於2015年9月以約674萬元買入單位，現沽貨帳面獲利219萬元。

●奧運站凱帆軒1座中低層D室，實用面積464方呎，兩房間隔，原叫價910萬元，降價至880萬元易手，減幅約3.3%，實用呎價18,966元。

●奧運站君匯港6座高層E室，實用面積478方呎，原則兩房改一房間隔，每月叫租2.2萬元，放租約兩星期減租約3,500元，以1.85萬元租出，實用呎租38.7元。

●將軍澳峻瀅1座中層E室，實用面積736方呎，三房連套房間隔，以870萬元易手，實用呎價11,821元。

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新界區

●元朗加州豪園米路斯徑單號屋，實用面積1,389方呎，業主打算移民，叫價約1,560萬元放盤，議價後以1,422萬元沽出，實用呎價10,238元。

●元朗錦綉花園河北10街雙號屋，實用面積848方呎，由於業主準備移民，開價約1,100萬元，議價後以1,088萬元沽出，實用呎價12,830元。

●馬鞍山雅典居9座中層B室，實用面積874方呎，三房連套房間隔，連車位成交價1,300萬元，實用呎價14,874元。

●沙田帝堡城3座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，以778萬元易手，實用呎價14,223元。

●東涌東環2B座低層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，以633萬元獲承接，實用呎價13,974元。

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