SMART MONEY：精明借貸有乜要留神？

稅務貸款的季節又來臨，怎樣才可以取得至划算的貸款？觀乎銀行以至財務公司的私人貸款、稅務貸款，均以平息作招徠，部分更以大額借貸吸引有資金需要的貸款人。低息借大額資金固然令人心動，但稍一不慎，可能會墮入債務陷阱，最終得不償失。為免債台高築，借貸前，小市民須留意以下6大貼士。

首先，貸款申請人要先細閱不同銀行之貸款產品條款及細則，了解實際年利率、手續費及行政費等，分析各產品列明之還款年期、每月供款及利息。貸款人應致電查詢或直接到分行詢問職員，不應盡信銀行或財務公司的宣傳單張及網站，其資料亦表明「僅供參考」。

在申請貸款前，必須計算個人還款能力，查看個人銀行月結單及信用卡消費紀錄，了解自己的借貸及消費習慣，以及個人與家庭收入和開支，計算供款佔入息比率，有效規劃個人貸款。

其次，申請人如單靠廣告標榜的震撼低息吸引，或會被誤導，事關每間銀行都會推出各類的私貸計劃，切合不同申請人需要。一般而言，貸款額愈大，可享有的實際年利率愈低。

理財專家提醒，部分銀行推出的私貸優惠，會綑綁銷售基金、定存計劃或出糧戶口等。而購買額外產品，可能會導致賺頭蝕尾，宜按實際需要，不應單被低息所吸引。

第三，比較各行貸款優惠時，應以實際年利率為準，而非月平息，月平息通常未計及手續費。再者，若以月平息計算每月定額還款金額，就算本金不斷下降，每月利息都不會改變，即是說，月平息未能反映還款時間愈長，實際年利率愈高的事實。故借款人可把個人計劃借取的款項、還款年期等告訴借貸熱線職員，然後知悉實際每月還款以及利息。再致電數間銀行比較一下，便能清楚知道哪裏的貸款利息最優惠！

第四，私貸的最高貸款額一般高達申請人月薪10倍，但此不代表申請人要借最高貸款額。申請人應該根據個人的負擔能力、需要和可承擔風險，來決定貸款額及還款期，貸款不宜變成長命債。理財專家建議，申請私貸的貸款額最好以月薪兩倍為上限，謹記「還得到先好借」。而還款期宜定為一年，因一般而言，選擇一年以上還款期的計劃，利率會較高，不利貸款人。

第五，當決定好還款期後，貸款人只要準時還款便可以，不建議提早清還所有貸款，因大多數分期貸款產品都沒有提早繳款的特別優惠，甚至要收取提早還款的手續費，所以剩餘資金宜自行決定儲蓄或投資方向，應會獲更高的回報。但假若貸款人沒有妥善管理自己財務的能力，那就另作別論。

最後，借貸投資除了計算投資回報與私貸之息差，借貸人亦應考慮投資風險、收息及供款日期是否配合等。至於借貸投資存有風險，儘管股票投資可獲較高回報，仍要看當時市況。

此外，借貸做定存亦不划算，縱使銀行會定期提供定存利率優惠，但是相對私貸的利息仍有距離，況且定存會鎖死資金，若中途需要現金應急，更是得不償失。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020