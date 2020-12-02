多家銀行重啟裁員　百業之母年內狂炒8.5萬人

外國傳媒報道，2020年至今，有「百業之母」稱號的全球銀行業裁員數目已達85,540人，創2015年以來的最高水平。

全球銀行業宣布的裁員人數達到五年來最高，因新冠肺炎給本已被數碼革命顛覆的商業模式帶來了更多壓力。

荷蘭銀行和Banco de Sabadell SA本周披露總計裁員多達4,600人的計劃，這使得全球範圍內銀行業裁員總數達到85,540人。這是2015年以來的最高水平，當時幾家主要銀行進行了大刀闊斧的改革，共裁員91,448人。

荷蘭銀行和西班牙Sabadell銀行的舉措顯示，歐洲位於銀行業裁員的震央，歐洲的銀行面臨創紀錄低點的利率、甚至負利率。然而，與世界其他地區相比，歐洲的銀行面臨著更為嚴格的勞工保護帶來的挑戰，這意味裁員將是數年的「持久戰」。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020