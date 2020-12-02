【悲情樓市】元朗跌價美孚新邨睇樓量縮　3分2受訪者望撤辣

新冠肺炎第4波疫情爆發，政府收緊禁聚措施，令樓市氣氛驟降，有元朗市中心迷你單位3個月跌價5.6%，而本月仍未錄得成交的荔枝角大型屋苑美孚新邨，其睇樓量更直插四成。有代理對施政報告未有任何住宅撤辣方案表示失望，並就撤辣意向進行民調，結果顯示多達3分2受訪者希望政府放寬辣招。

樓市受多項負面因素影響，市場屢錄減價及低價個案，美聯龍國榮表示，上述為元朗細戶為寶豐大廈中層C室，實用面積205方呎，屬一房間隔，放盤兩個月減價32萬元，以318萬元售出，呎價15,512元。資料顯示，對上一層的同室單位，才於9月以337萬元售出，反映今次售價跌價19萬元。

在最新禁聚令下，市場睇樓活動受影響，中原余考成表示，疫情加上禁聚措施，過去兩日市場十分淡靜，荔枝角美孚新邨本月暫未有買賣，睇樓量亦較之前少約三至四成。

●辣招影響買家入市意欲

市況欠佳，市場要求撤辣聲音愈來愈強烈，美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行上月11至13日透過網上及電話形式，成功訪問約550名受訪者，結果66%受訪者希望政府「減辣」幫助市民上車及換樓，包括放寬壓力測試及1,000萬元以上物業按揭成數等。至於影響入市決定的因素，佔多達18.6%認為，政府放寬按揭保險為主因。，

他續稱，經濟前景陰晴不定，建議取消額外印花稅，並將新住宅印花稅15%稅率，回復至雙倍印花稅水平，而壓力測試應徹底取消。

●油麻地舖位蝕400萬放盤

儘管政府已撤銷工商舖辣招，但去年社會衝突事件及疫情蔓延，都令市道元氣大傷，仍有業主蝕放舖位。消息透露，由投資者持有的油麻地咸美頓街雙號地下連自建閣樓，地舖面積約600方呎，閣樓面積約500方呎，以1,880萬元放盤，較2017年初買入價2,280萬元，低400萬元或約17.5%。

而另一投資者持有的新蒲崗大廈地下一個舖位連入則閣樓，地舖及閣樓面積約1,100及900方呎，叫價3,000萬元，與2013年買入價相同，計及使費亦屬蝕價放盤。

此外，市場剛錄一宗地舖劈價成交，油麻地窩打老道1M至1S地下雙號舖，原先叫價3,500萬元，其後累減至2,030萬元易手，租金回報率高達5.3%。而一名本地投資者亦趁機放售長沙灣ONE NEW YORK 基座商場，市值約2億元。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020