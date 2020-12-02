SMART MONEY：循環貸款全面剖「息」

香港不同銀行或財務公司有推出循環貸款計劃，借款前可先貨比三家。

市面上的貸款計劃林林總總，閣下可能聽過循環貸款，亦得知其借貸利率較高，然而該類貸款計劃存在已久，亦頗受有資金需要的小市民歡迎。到底循環貸款有何過人之處，續令其成為主流的借貸種類？不妨留意以下分析。

循環貸款最大的好處是可以按照個人需要而自由調配還款期和還款額，而且客戶還款後，可隨時循還提取已償還金額。

至於循環貸款利息只會按已動用之貸款金額逐日計算，更適合短期周轉的客戶。此外，即使客戶沒有即時需要，仍可保留戶口以備不時之需。

循環貸款較分期貸款適合作短期投資之用，借款人在獲批貸款後，資金會保留在帳戶內，由其提取款項開始，便會逐日計息。

分期貸款年息較便宜，但若貸款人打算提早還款，便要繳交手續費，循環貸款提早還款則不用。以花旗銀行為例，餘下還款期數6個月或以內的手續費為0.75%，若餘下還款期數多於6個月需附加每年1.5%的手續費(餘下還款期數需向上調整以年為單位)。

循環貸款亦有弊處，實際年利率一般較高，亦應留意年費及提款手續費等額外收費。以渣打的「循環貸款卡」 為例，首年免年費後，及後每年收取貸款額1%為年費，每次提取或交易將收取款項的1%(最低為50元)。

此外，由於循環貸款沒有明確還款日期，若借款人缺乏自制能力，便可能會墮入債務陷阱，借款人很容易借完再借，導致久久未能還款，故只適合借款人作短期投資或生意業務周轉之用。借款人應至少清還最低還款額，以免支付巨額逾期罰款。

市面上的循環貸款計劃眾多，銀行及財務公司更頻推優惠吸客，滙豐的循環「萬應錢」貸款額最高為120萬元或月薪10倍(以較低者為準)，每月最低還款額為信貸額結欠的2.5%。申請人毋須交提款手續費，推廣期內獲豁免首年年費，首3個月迎新年利率低至1.91厘，提前還款亦不需手續費。

至於恒生的「易得錢」私人循環貸款，貸款額為60萬元或月薪8倍(以較低者為準)，年內申請亦豁免首年年費，每月最低還款額僅為200元或總結欠的1%(以較高者為準)。不過，申請者需留意提款或轉帳手續費相當於交易金額2%或50元(以較高者為準)。

而華僑永亨的定息循環貸款信貸額最高可達月薪12倍， 最低還款額僅為所有利息及費用，加上所欠本金總額的1%，除了提取貸款毋須繳付手續費及豁免首年年費外，首3個月提供劃一的優惠實際年利率為4.91%。

借款者還需留意上述計劃的年費只限首年豁免，其後須向銀行或財務公司作查詢。各行循環貸款利率或手續費有別，部分實際年利率高達20%，手續費一般至少收取貸款額的1%。

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