【夜市UPDATES】美股跌勢收窄　港股夜期轉高水

美股早市仍然受壓，道指目前市報29,752點，跌幅收窄至71點或0.24%；標指報3,656點，跌6點或0.18%；納指報12,263點，跌92點或0.75%。

港股期指夜市觸底上揚，現報26,577點，升42點，高水44點。

聯儲局主席鮑威爾周三繼續出席國會聽證會，他周二警告美國經濟仍然脆弱，敦促國會推出財政刺激措施。

周二美股收高，納指與標指漲幅超1.1%，均創歷史最高收市紀錄。科技股重拾漲勢，高科技通訊服務板塊以及金融服務板塊領漲標指。

美國就業市場復甦步伐放慢！數據機構ADP公布，美國11月份私人職位增長，由10月的40.4萬個，降至只有30.7萬個，遠遜預期升至44萬個。分析指出，ADP報告公佈的實際數據遜於預期，突顯出周五非農就業數據面臨的一些下行風險。

【22:30】美股於高位出現整固，道指周三(2日)早段回吐216點，報29,607點，以科技股為主的納指亦跌98點，至12,256點。

Natixis環球市場策略主管Esty Dwek表示，現在市場最大疑問是疫苗的利好因素是否已充分反映，以及上升空間還有多少，儘管前景出現改善，疫情產生的混亂告一段落，但很多風險依然存在。

不過，巴克萊宏觀研究策略員Ajay Rajadhyaksha向市場派定心丸，預期標指明年底前會升至4,000點，估計標指成分股明年每股盈利平均173美元，較市場平均預測高出5美元。他指出，投資者評估疫苗影響及疫情反彈時，往往忽略的是全球經濟較半年前估計強勁。此外，雖然市場估值不低，但央行未來數年維持寬鬆政策、環球貿易緊張關係降溫，以及定息收入回報不吸引，故建議增持風險資產多過債券。

美國雲端軟件公司Salesforce落實動用277億美元現金加股份，收購企業通訊平台Slack Technologies，股價早段挫9.86%至221.57美元。

輝瑞與BioTech研發的新冠肺炎疫苗獲英國當局批准接種，輝瑞股價升5.66%至40.48美元。

另一疫苗藥廠Moderna遭默克藥廠(Merck)減持股份，股價早段挫2.66%至137.26美元。

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