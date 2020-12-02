巴克萊料明年全球GDP反彈5.6%

英國巴克萊銀行經濟研究主管Christian Keller表示，對2021年的全球經濟前景持樂觀態度，料經濟恢復增長，不過通脹水平會低於央行目標。

這家英國銀行預測，全球GDP將從今年收縮3.6%中反彈至明年的增長5.6%，而大多數西方經濟體將在第二、第三季度免受新冠肺炎影響。

Christian Keller表示，他的預測反映了近期一系列積極的疫苗結果，疫苗有效率超過了預期，料對2021年第二季度的經濟增長將顯著提振，但這並不會表明當前各國央行的支持水平會減弱。

Keller補充，儘管該行預計通貨膨脹將逐步改善，但還不足以引起中央銀行考慮收緊其寬鬆的貨幣政策立場，「我們有一個環境，​​經濟會恢復增長，通貨膨脹率相對保持沉默，央行將繼續支持經濟復甦，緊縮政策還很遙遠。」

股市方面，巴克萊股票分析師料標指將在2021年突破4,000點大關，歐洲股市將創下歷史新高，而基準美國10年期國債孳息率預計將升至1.25%。

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