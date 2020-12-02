高鵬礦業擬配股集資1503萬

每股配售價較配售協議日期之收市價每股0.035元折讓約17.14%；及股份於緊接配售協議日期前最後連續五個交易日在之平均收市價每股約0.033元折讓約12.12%。

假設所有配售股份獲悉數配售，配售所得款項總額將約為1,503.9萬元。經扣除配售事項附帶之所有相關開支約85.2萬元後，所得款項淨額估計將約為1,418.7萬元。該公司擬將配售所得款項淨額用作集團一般營運資金。

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