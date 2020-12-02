【產經評論】大戶起手割禾青　股市轉勢響警號

港股自3月見底後，至今累升逾5,000點。中資科技股紛創新高，近月這些強勢股走勢轉反覆，進而由一直弱勢的傳統經濟股接力追落後，而這往往就是股市周期見頂先兆。更甚是近日頻傳企業趁高抽水消息，個別規模更以百億元計，其趁旺市收割之心昭然若揭！股市回調警號已現，加上疫下香港經濟正展開新一輪尋底之旅，慎防眼前資金市已近臨界點，一旦市況逆轉，大冧市非危言聳聽！

今年上半年，香港備受新冠肺炎疫情爆發及地緣政治風險急升的衝擊，惟港股自3月見底後反覆向上，皆因大量中資股來港上市，在全球資金氾濫及超低息環境下，港股成功「吸金」，尤其是原定11月初在港滬上市的螞蟻集團招股前，流入香港銀行體系的資金達高峰。可以說，今次港股升浪是不折不扣的資金市，特點之一是與經濟基本面脫節，即那管疫下經濟大蕭條，港股照升可也。

不過，11月起市況醞釀逆轉。第一個觸發點是螞蟻集團上市觸礁，大量囤積在港的資金準備參與這宗世紀新股，卻竟「食白果」收場，接下來當然是籌謀如何退場。其次，美國大選結果存爭議，現任總統特朗普任內進行「最後的瘋狂」，加緊打壓中國，制裁更多中港官員和中國企業。說不定明年1月下旬政權交接前後，美國政壇又會刮起大風暴，刻下大戶積極部署收割的意圖不難理解。

股市一向是最具效率的投票機器，近季大市成交額續高漲，投資者對後市樂觀，散戶參與度高，堪處「大時代」。可眼光睇得更遠的上市公司與企業決策人，舉動更值得參考。事緣近日開始有公司進行大型集資活動，單單一家藍籌中資科技企業發行股債集資已逾300億元，亦有內房企大股東配售舊股減持套現，更有大型中資電動車企向中證監申請增發H股。

企業上市目的之一是在股市融資支持業務發展，惟哪個時候集資，則視乎企業對公司估值及後市的判斷，一般最理想是在股價處於超高估值，而市況暢旺時集資。故若年底前見到更多企業加入抽水行列，股市見頂信號就更明確不過。

展望明年，若新冠疫苗順利廣泛應用，疫情有望告一段落，各大央行不能繼續「讓子彈飛」，貨幣政策將趨向正常化。今年末季至明年首季，是各路資金在股市收割高峰期。經驗說明，這往往反映距股市大調整之日不遠矣，必須提防資金市趨向臨界點，要為市況隨時大逆轉作好準備！

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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