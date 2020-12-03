東方日報B1：港股抽水潮日吸370億 小米淨籌逾311億
2020年12月03日 00:18
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臨近年底「抽水」潮再度來襲，短短一日內，先後有5隻港股宣布進行股本融資，或傳出遭股東減持套現，涉額近370億元。周三開市前停牌的小米集團(01810)宣布，透過配股及發行可換股債券淨籌39.896億美元(約311.18億港元)，規模超越小米2018年上市時的集資淨額278.1億元，外電更稱為本港歷來最大規模的先舊後新集資計劃！小米周三(2日)復牌後股價隨即捱沽，曾瀉逾一成，收市跌幅不但成為表現最差藍籌，全日還拖低恒指近80點。
小米周三公布，擬以先舊後新方式配售10億股，佔擴大後股本4%及投票權1.5%，每股配售價23.7元，較周二收市折讓近9.4%，淨籌31億美元(約241億港元)。另小米計劃發行7年期零息可換股債券，本金額8.55億美元(約66.69億港元)，換股價36.74元較周二收市溢價近40.5%，淨籌8.896億美元(約69.38億港元)。
午後復牌的小米股價即挫11.66%，曾跌穿配售價並低見23.1元，並獲「北水」淨買入逾30億元，全日仍跌7.07%，報24.3元。
此外，龍湖集團(00960)亦以先舊後新方式配售5,000萬股，每股配售價47元，較周二收市折讓7.48%，集資23.5億元；同時，龍湖控股股東兼主席吳亞軍透過配售減持5,000萬股，套現23.5億元。該股周三亦曾失守配售價，低見44.6元，全日仍瀉11.81%至44.8元。今年4月上市的半新股康方生物(09926)，也傳出遭現有股東配售3,960萬股，套最多9.5億元。該股周三曾跌7.3%，低見23.5元。
至於計劃向中國證監會申請增發H股的比亞迪股份(01211)曾挫近一成，全日仍跌7.89%至172.8元。
小米就巨額集資解釋，擬所得用於為擴大業務的營運資金、增加主要市場份額的投資、戰略生態系統投資等。惟美銀證券指，配售或引發投資者對小米現金營運效率，以及未來估值增長空間的憂慮，亦因攤薄效應，將小米評級降至「中性」，並削目標價12%至26.4元。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，小米溢價發行零息可換股債，反映投資者看好該股前景，實行「無息都要貨」。惟暫時不建議散戶追入小米，因為現價欠缺水位，亦預料股價短線或續受壓。其他新經濟股亦不須急於進場掃貨，一來部分股份仍受累監管新規，二來資金陸續泊入傳統板塊。
他續指，年底不排除有更多新經濟股趁高位配股集資，當中需留意機構投資者的接貨興趣度，以及個股的資金需求。事實上，不少科技指數成分股股價年內暴漲，周三收市為止，金蝶國際(00268)累升2.21倍，微盟集團(02013)及美團(03690)亦分別累升1.99倍及1.72倍。
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