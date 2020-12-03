東方日報B1：港股抽水潮日吸370億　小米淨籌逾311億

小米周三公布，擬以先舊後新方式配售10億股，佔擴大後股本4%及投票權1.5%，每股配售價23.7元，較周二收市折讓近9.4%，淨籌31億美元(約241億港元)。另小米計劃發行7年期零息可換股債券，本金額8.55億美元(約66.69億港元)，換股價36.74元較周二收市溢價近40.5%，淨籌8.896億美元(約69.38億港元)。

午後復牌的小米股價即挫11.66%，曾跌穿配售價並低見23.1元，並獲「北水」淨買入逾30億元，全日仍跌7.07%，報24.3元。

小米就巨額集資解釋，擬所得用於為擴大業務的營運資金、增加主要市場份額的投資、戰略生態系統投資等。惟美銀證券指，配售或引發投資者對小米現金營運效率，以及未來估值增長空間的憂慮，亦因攤薄效應，將小米評級降至「中性」，並削目標價12%至26.4元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，小米溢價發行零息可換股債，反映投資者看好該股前景，實行「無息都要貨」。惟暫時不建議散戶追入小米，因為現價欠缺水位，亦預料股價短線或續受壓。其他新經濟股亦不須急於進場掃貨，一來部分股份仍受累監管新規，二來資金陸續泊入傳統板塊。

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