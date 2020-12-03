澳門12月賭收恐再瀉七成

澳門11月博彩收入按年大瀉70.5%，多間券商繼續看淡短期情況，認為12月雖然有聖誕節「加持」，但在新一波新冠肺炎疫情殺到之際，12月賭收或將繼續跌七成。其中，瑞信發表研究報告，對澳門博彩業維持審慎的看法，認為市場對復甦步伐過於樂觀，漠視了行業多項結構性轉變，包括內地收緊對跨境賭博的管制，以及整個貴賓廳博彩系統轉趨疲弱。

瑞信指出，內地雖然在10月起全面恢復往澳門的個人遊申請，但11月賭收仍然差強人意，平均每日賭收僅2.25億澳門元，僅及去年同期的30%，只能稍優於10月的28%。

據該行調查，內地的個人遊自助申請機仍未恢復使用。雖然資金的流動因着人流增加而改善，可是賭客消費卻見減少。據賭場的中場負責人表示，這是由於資本管制，以及賭客財務能力轉差所致。

該行估算，11月中場賭收按年跌約64%，需求主要由中端的高級中場所帶動。另邊廂，貴賓賭廳的收入則大跌約80%，贏率亦偏低只得2.8%，主要是由於內地當局限制跨境賭博及相關的資本進出，這些措施都減損了賭客需求，影響賭業中介(俗稱疊碼仔)追收債款，也堵塞了大額賭客的資金渠道。

另一券商花旗的研究報告則指出，新一波新冠肺炎在全球爆發，相信內地和澳門政府對重新開放個人遊自動申請機持審慎的態度，這變相為澳門旅客數字設置了上限，減慢了當地賭收的回復速度。

如果個人遊措施無大改變的話，花旗預計，本月澳門旅客數字與11月時相若，即11、12月的賭收數字亦會相若。該行預測，12月澳門賭收將按年跌72%至全月65億澳門元，或相當於每日平均2.1億澳門元。

券商富瑞則在其研究報告表示，博彩業的回復需視乎何時放寬旅遊限制，對聖誕節期間放寬不抱期望，估計或要到明年2月農曆新年才會出現。屆時放寬的措施可能包括：內地加快對澳門個人遊申請的批核、放寬或取消強制核酸檢測的規定、放寬包括台灣和香港人進入澳門的14天隔離觀察規定等。按澳門現時規定，香港需要連續14日沒有新增新冠肺炎確診個案，才會放寬入境人士強制隔離措施。

該行預期，濠賭股至明年農曆新年前，股價都會在一定範圍內表現反覆。

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