歐股個別發展　G4S急飆7%

歐洲股市收市個別周三(2日)個別發展，英國富時100指數收報6,463點，升78點或1.23%；法國CAC指數收報5,583點，升1點或0.02%；德國DAX指數收報13,313點，跌69點或0.52%。

英國政府周三批准使用由美國輝瑞藥廠及德國公司BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗，預計首批疫苗將在數天内送達，並在下周先為高危群組接種，令英國成爲首個大規模接種新冠肺炎疫苗的西方國家。

英國最大的連鎖超市Tesco宣布將償還5.85億英鎊的商業稅減免，Tesco股價收跌1.92%。

保安公司GardaWorld提高收購同業G4S的收購作價24%，G4S股價飆7.42%。

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