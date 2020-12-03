Apple舊款iPhone電池問題在歐洲多國面臨訴訟

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc)正在歐洲多國面臨訴訟，因舊款iPhone電池電量的誤導性提示而被索賠約1.8億歐元。

蘋果公司股價周三(2日)升0.25%，報123.03美元。

歐洲消費者組織Euroconsumers周三在一份電郵聲明中說，歐洲5個消費者組織已在比利時和西班牙提起集體訴訟，並計劃未來幾周在意大利和葡萄牙提起訴訟。該組織稱，訴訟涉及蘋果公司的iPhone 6、6 Plus、6S和6S Plus的用戶。

這些訴訟與美國的訴訟類似，均涉及指控蘋果公司在iPhone電池電量上誤導消費者，並通過軟件升級降低設備性能。上月，蘋果公司同意支付1.13億美元，與多個美國監管機構達成和解，而客戶正在尋求美國法院批准集體訴訟和解，有關案件涉資可能高達5億美元。

Euroconsumers政策與執法負責人Els Bruggeman表示，消費者日益厭倦產品耗損太快，iPhone 6機型就是一個具體的例子，其不僅令消費者失望及帶來財務負擔；從環境的角度來看，也是完全不負責任的。

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