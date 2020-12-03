聯儲卡普蘭：不傾向立即調整購買美債結構

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)接受外媒訪問時表示，認為目前不需要立即改變聯儲局購買國債的結構，而如果未來該局需要支持經濟，他更傾向於改變結構而不是擴大債券購買規模。

卡普蘭說，預計未來3至6個月將會經濟困難時期，其後聯儲局官員應開始思考如何開始減少或解釋資產購買計畫的構成及規模。他估計，聯儲局可能在2021年晚些時候開始減少購買資產的規模，具體仍需取決於經濟狀況的演變。

他又說，聯儲局何時縮減資產購買計劃和考慮如何與外界溝通調整操作之事，應該從經濟狀況中得出信號。

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