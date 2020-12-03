聯儲褐皮書：美整體經濟溫和增長　惟部分地區增幅僅輕微

美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指美國整體經濟活動溫和擴張，但部分受新冠肺炎疫情影響較大的地區有放緩迹象。

該報告收集截至11月20日，全美12個聯儲地區的數據。《褐皮書》顯示，有4個地區只有些微或零增長；5個地區稱至少部分行業的經濟活動低於新冠肺炎疫情爆發之前的水平。

美國疫情在10月底再度爆發，該報告稱，大部分地方聯儲稱受訪企業對前景感到樂觀，只是樂觀程度出現消退，許多受訪者對近期病例激增現像感到憂心；另有愈來愈多人擔心明年會出現更多怠工等不良行為。

行業方面，該報告指，製造業、物流、住宅建築、成屋銷售等少數行業的增速高於平均水平。

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