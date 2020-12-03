紐約期油收漲逾1%　重上45美元關

2020年12月03日 03:51
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    (Getty Images圖片)
    國際油價周三(2日)上漲，紐約1月期油收報每桶45.28美元，升73美仙或1.64%；布蘭特2月期油收報每桶48.25美元，升83美仙或1.75%。
    市場關注石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)開會討論成果，據報道，OPEC+代表稱，該組織已經朝住達成新版石油產出協議艱難地取得進展。
    美國能源信息管理局(EIA)數據顯示，美國上周原油庫存減少67.9萬桶，市場預期減少190萬桶；汽油庫存增349.1萬桶，市場預期增155.48萬桶。
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